嘉義縣水產動物疾病檢驗中心 為魚蝦健康把關

嘉義縣政府設置水產動物疾病檢驗中心，為漁民提供免費病理檢查和水質檢驗服務，連台北、南投等外縣市漁民都專程到檢驗中心尋求協助。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月15日

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）為養殖水產健康把關，嘉義縣水產動物疾病檢驗中心口碑良好，連台北、南投等外縣市漁民都專程到檢驗中心尋求協助，單是水質檢測服務一天就曾多達300件個案。

嘉義縣家畜所檢診公衛課長邱淑雍今天表示，今年截至8月底檢驗中心共受理病例個案1090件，水質檢驗件數9427件，其中以水質不良及細菌性感染為最大宗，服務對象擴及台北、南投等外縣市漁民。

嘉義縣政府設置水產動物疾病檢驗中心，免費提供漁民病理檢查和水質檢驗服務。檢驗中心獸醫師解剖生病魚類，找出染病原因。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 108年10月15日

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如強調，養殖水產經常受到氣候、水質和菌類感染，影響魚體健康甚至死亡。嘉義縣家畜疾病防治所民國88年在東石鄉鰲鼓成立水產動物疾病檢驗中心，97年又在義竹鄉成立水產動物疾病防治中心，免費提供養殖水產病理檢查和水質檢驗服務。

林珮如呼籲，如果遇到水產動物疾病問題，家畜所水產動物疾病檢驗中心可以免費透過專業獸醫師及科學儀器診斷，即早發現病因並防治，避免擴大損失。

嘉義縣水產養殖面積超過5000公頃，主要分布在東石、布袋和義竹等濱海鄉鎮，養殖種類包括魚、蝦、蛤、貝類等，是沿海民眾最重要的經濟命脈。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081015