南門中繼市場試營運起跑 11/13正式開幕

（中央社記者劉建邦台北17日電）南門中繼市場今天試營運，有攤商認為環境乾淨但攤位較小，民眾覺得動線佳。台北市市場處長陳庭輝說，會趁市場試營運期間逐步改善，並宣布11月13日將辦正式開幕活動。

市場處上午在南門中繼市場舉辦記者會，陳庭輝及南門市場自治會長王銓國接受媒體聯訪。

陳庭輝說，南門市場7日暫停營業，攤商經多日搬遷，中繼市場今天試營運，目前看來營運算穩定，過程中會有小瑕疵，會趁試營運逐步改善，11月13日將辦開幕活動，屆時所有問題都會改善完畢。

有攤商受訪時提到，攤位較小，但動線不錯，且走道寬敞、環境乾淨，至於買氣，因仍是試營運期間，仍要觀察一段時間才知是否回溫。住附近的吳姓婦人認為市場內部明亮、乾淨，且中繼市場趁過年前搬遷完畢，也方便消費者購買，可惜的是目前商品還不夠齊全。

王銓國受訪時說，攤位是以抽籤分配，空間跟原攤位差不多，攤商還在適應，且今天為試營運，要試過才知問題，會把攤商建議轉告市府，相信攤商是期待以新氣象迎接新、舊顧客。

以販售熟食、南北貨等外省料理居多的南門市場原址10月7日暫停營業，257個攤商全搬遷至杭州南路2段的中繼市場，攤商預計民國111年10月遷回原址。

市場處指出，南門中繼市場樓地板面積約7300多平方公尺，營業項目延續南門市場特色，一樓為生鮮、南北雜貨、服飾與2樓美食廣場，設置汽車停車位106格及機車停車位99格，市場內可使用電子支付。

市場處表示，南門市場原址和中繼市場距離約1公里，為方便民眾前往，從今天起中正紀念堂2號出口和捷運古亭站（杭州）提供免費接駁車。（編輯：張銘坤）1081017