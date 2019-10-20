外送員盼權益受保障 鄭宏輝提三大主張

新竹市立委參選人鄭宏輝（右4）20日針對外送員權益提出三大主張，呼籲政府機關為外送平台業建立合法機制，保障人員的安全、權益。中央社記者魯鋼駿攝 108年10月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）近來外送員事件引發討論，新竹市立委參選人鄭宏輝今天針對外送員權益提出三大主張，呼籲政府機關為外送平台業建立合法機制，保障外送人員的安全、權益。

鄭宏輝今天開記者會表示，近年來「共享經濟」興起，為許多產業注入新能量，但認為從UBER納入運輸業管理，到這次外送平台都發生爭議，公部門應做足準備，讓相關規定跟上新興商業腳步。

鄭宏輝指出，根據勞動部公布的勞檢調查，全台於兩家知名外送平台註冊登記的外送員共有5萬人，大新竹地區則有1000人以上，認為新創業者的商業模式，不應建立在從業人員沒有基礎保障上。

鄭宏輝提出三大主張，包括外送人員要納保、新創勞權法制化、輔導新創適應法規。

他說，共享經濟是社會新潮流，主張政府相關部門、法規應該要跟上社會脈動與變革，主動積極協助業者釐清法規，並且輔導業者建立合法化的商業機制，不要等到事件發生才處理因應。

一名知名平台外送員表示，他每次外送會跑4、5個小時，有時會至凌晨1時，若遇上一店多單，就得趕時間送餐，因擔心意外發生，自行額外加保；他發現，現有有越來越多正職人員投入外送工作，認為都應享有勞、健保。

律師康皓智表示，「承攬」與「僱傭」最大差別在於是否有「指揮監督關係」，外送員包含身著服裝、使用特定樣式保溫箱、特定標誌貼紙，且若外送員不能完成任務，必須回報給平台等特徵，皆可證明平台業者對外送員有指揮監督關係。（編輯：張銘坤）1081020