花蓮縣府智慧福利整合平台上線 即點即申請

花蓮縣政府獲衛生福利部補助，整合社福資訊、民眾個資配對等功能，推出「智慧福利行動躍升平台」22日正式上線，只要在平台輸入資料，即可提供民眾查詢符合資格且能夠申請的社會福利，也可查詢申請後的進度與結果，資訊透明且縮短流程。中央社記者張祈攝 108年10月22日

（中央社記者張祈花蓮縣22日電）社會福利百百種，過去多由社工人員協助申辦，花蓮縣政府整合社會福利資訊，只要輸入身份資訊，由電腦智慧諮詢，即時點選符合的社福內容，線上申請，簡化申辦程序。

花蓮縣政府獲衛生福利部補助，推行「智慧福利服務行動躍升計畫」第一階段經費約新台幣571萬元，介接中央系統資訊、個資加密等技術，「智慧福利行動躍升平台」正式上線，縣府今天舉辦啟用記者會。

縣府副秘書長、社會處長張逸華指詞指出，只要在平台輸入資料，即可提供民眾查詢符合資格且能夠申請的社會福利，也可查詢申請後的進度與結果，資訊透明且縮短流程。

社會處指出，目前主要仰賴社工、村里長站在第一線協助，其中花蓮特有的「實（食）物銀行線上選物」為便利居住偏遠鄉鎮、出入行動不便的民眾，過去由社工人員探視後，提供需要的物資，現在則可透過網站自行點選物資，第二階段預計投入約670萬元，擴大整合內容，預計明年上線。

縣長徐榛蔚表示，推動智慧社福期盼讓社會福利系統化、智慧化的整合服務，讓需要的民眾能即時獲得協助，減少空間距離、時間的限制。（編輯：孫承武）1081022