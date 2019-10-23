南投龍鳳瀑布空中步道 10月底起休園整修

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）因結構安全及收支虧損問題，南投縣中寮鄉知名景點龍鳳瀑布空中步道園區10月31日起將停止對外營運，由於整修經費未到位，鄉公所坦言「休園到何時還不知道」。

中寮鄉公所日前公告，中寮鄉龍鳳瀑布空中步道園區因為安全性及虧損問題，自10月31日起停止對外營運，園區已發放的優待票券使用期限則到10月30日止，逾期作廢。鄉公所這項決定引起地方議論，除了擔心重新開園遙遙無期，也擔憂恐淪為「蚊子」園區。

中寮鄉長廖宜賢今天受訪說，園區每天遊客數量不多，但每天仍需約4、5人管理維護，每月虧損新台幣約10萬元，成為鄉公所財政負擔，近期也發現步道橋體有結構安全問題，經技師評估有修復必要，因此規劃休園整修。

鄉公所表示，目前除提計畫向行政院農業委員會水土保持局爭取經費修復空中步道結構，同時研究如何再創話題吸引人潮，雖然發現結構問題前曾有業者向鄉公所接洽委外經營，但鄉公所現階段仍優先考量修復結構，經營作法之後再討論，修復期限仍未定。

龍鳳瀑布上方的「空中步道」以美國大峽谷天空步道為設計範本，挺立在山崖邊緣，透明玻璃橋面下可見瀑布傾瀉，景觀雄偉壯麗，空中步道民國104年7月起試營運吸引大批遊客，鄉公所甚至規劃大型接駁站消化人潮，但隨著熱度消退，近年入園人數銳減。（編輯：洪學廣）1081023