中市摘星青年圓夢 原創桌遊傳統製香闖天下

台中市摘星青年陳冠彣將傳統製香開發成文創商品，勞工局指出，陳冠彣以「翻轉傳產」為理念，不僅從包裝、行銷導入時尚文創元素，也發揮所學，自社群電商平台著手，開發年輕族群，創造出品牌識別度，完全顛覆傳統香品的經營思維。（台中市勞工局提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年10月24日

（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市政府勞工局推動的「摘星青年．築夢台中」創業補助計畫已展現成果，第一期創業青年林家進及陳冠彣今天分享創業成果，分別以原創桌遊及傳統製香在職場闖出一片天。

勞工局表示，市府持續擴大創業基地，今年更加強「青創導師」制度，邀請第一期優秀摘星青年加入青創導師行列，帶領後輩摘星青年提升創業力。

林家進與陳冠彣在今年下半年陸續進駐滿4年，畢業離駐後，表現亮眼。勞工局指出，摘星青年林家進在4年前進駐光復新村創業基地後，成立「莫仔桌遊」，投入開發台灣原創桌遊，也與不同領域產業合作。

林家進設計出的十多款桌遊，不僅賣到海內外市場，更整合本土獨立桌遊創作者，以「寶島桌遊來襲」品牌，迎戰國外桌遊產業；他表示，目前進駐秀泰生活館文心店，也積極與東南亞等國外業者洽談合作，展現台灣在桌遊市場與發展的競爭力。

至於陳冠彣則將傳統製香開發成文創商品，勞工局指出，陳冠彣以「翻轉傳產」為理念，不僅從包裝、行銷導入時尚文創元素，也發揮所學，自社群電商平台著手，開發年輕族群，創造出品牌識別度，完全顛覆傳統香品的經營思維。

陳冠彣表示，堅持以天然原料製成香品，但是傳統製香工法繁複、產能有限，常做到雙手破皮長繭。但他的努力與堅持沒有白費，除了獲消費者肯定，2018年更獲得誠品生活肖年頭家「頭家之星」殊榮，是首間以台灣傳統製香進駐誠品通路的品牌。（編輯：謝雅竹）1081024