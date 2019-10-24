嘉市中小學全面裝冷氣 提升教育環境品質

嘉義市國中小學班級教室全面裝設冷氣及新風換氣系統，24日在蘭潭國小召開進度說明會，市長黃敏惠（前排左4，站立者）與議長莊豐安（前排左3，站立者）、多名市議員、國中小校長等人參觀已完成裝設冷氣電表與讀卡機的教室。中央社記者黃國芳攝 108年10月24日

（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義市國中小學班級教室全面裝設冷氣及新風換氣系統，今天在蘭潭國小召開進度說明會，市長黃敏惠說，明年夏季前可完成安裝，學生在酷暑能有最好的學習環境與空氣品質。

嘉義市政府推出國中小學全面裝設冷氣政策，在嘉義市議會支持下，今年編列新台幣2億672萬多元補助裝設冷氣及新風換氣系統，並進行整體的電力線路系統改善及建置能源管理系統。

嘉義市政府今天在蘭潭國小召開進度說明會，黃敏惠與嘉義市議長莊豐安、多名市議員、國中小校長等人參觀已完成裝設冷氣電表與讀卡機的教室。

黃敏惠表示，透過班級教室全面裝設冷氣及新風換氣系統，學生在夏季酷暑也能有最好的學習環境與空氣品質，讓教育現場環境品質變得更好。

蘭潭國小是嘉義市最快完成電力線路系統改善與能源管理系統發包施作的學校，校長吳青香指出，相關建置有4個部分，分別是設置「獨立控制電子式電表」、「IC卡讀卡機」、「能源管理系統」、「電源管線回路」。

嘉義市教育處長林立生表示，冷氣機與新風換氣系統都是以「聯合採購」與「最有利標決標」方式辦理，冷氣採購已於10月8日上網招標，若順利開標如期採購，今年底前完成電力改善工程的學校，即可開始裝設冷氣。

林立生指出，新風換氣系統將於11月中旬完成招標文件上網，12月完成開標及評選作業，各校預定最晚於明年夏季前可完成安裝及驗收。

教育處指出，未來將訂定國中小學冷氣使用與維護注意事項，讓各校遵循，並根據規範訂定使用管理辦法。（編輯：謝雅竹）1081024