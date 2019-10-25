國際競速嘉年華高雄登場 創意賽車遊街吸睛

（中央社記者程啟峰高雄25日電）2019高雄國際直線競速SDR嘉年華今天登場，由創意賽車遊行打頭陣，30輛重量級超跑與經典改裝車從高雄世運大道浩浩蕩蕩出發遊街為賽事暖身，場面壯觀，頗為吸睛。

遊行車隊包括法拉利、瑪莎拉蒂及藍寶堅尼等各式名牌跑車，不乏全球限量版跑車，吸引大批車友爭睹並搶拍，將現場各式重量級超跑車款盡收眼底。

台灣賽車國際交流協會表示，這是台日首次合作在台灣舉辦的首場街道04直線競速賽，以高雄世運大道做為比賽的賽道，並比照NHRA直線加速賽1000英尺（305公尺）做比賽距離規定。依據賽事規則及安全考量，參賽選手經嚴格審查篩選後，一般街車組有48輛車，無限改裝組有11輛車。

26日賽事依排氣量分組，共分10組計60輛車，各組前3名可獲得頒獎；街車組前32強也將晉級第二天決賽，無限組則全部晉級決賽。27日PK賽後選出真正的賽道王者。

「2019高雄國際直線競速SDR嘉年華」明天下午開幕，由日本引進的「極速火箭車」將首次來台亮相，現場並將進行火箭車疾駛秀。

高雄市運動發展局長程紹同表示，除精彩刺激的的直線競速賽，世運廣場也舉辦汽車美食嘉年華活動，展示各大學自組的方程式賽車。（編輯：林沂鋒）1081025