澎湖學術研究 水下資產成焦點

澎湖研究學術研討會今年邁入第19屆，26日起一連2天在澎湖科技大學舉行，今年學術研究以「水下文化資產」為主要研究主體，多名專家學者及地方各界近200人與會。中央社 108年10月26日

（中央社澎湖縣26日電）澎湖縣長賴峰偉今天在澎湖研究學術研討會中表示，文化和歷史是城市發展根本，今年以澎湖「水下文化資產」為主題，未來澎湖防衛部西營區作為水下博物館，將是澎湖最大的亮點。

澎湖研究學術研討會今年邁入第19屆，一連2天在澎湖科大舉行，今年的學術研究以「水下文化資產」為主要研究主體，多名專家學者發表澎湖黑水溝的化石瑰寶等多篇論文。賴峰偉率縣府團隊與地方各界近200人與會場面盛大。

賴峰偉表示，澎湖研究是自己擔任縣長時所創，迄今進入第19年，澎湖縣誌有如一本聖經，也在自己任內修篇，但也過了13年，在文化、經濟等篇卷上，都有所改變，近期將請許雪姬教授等人重新補齊，把歷史恢復完整。

賴峰偉提到，一個城市的文化與歷史是發展的根本，澎湖最近有重大突破，澎湖防衛部中央將遷往湖西拱北，現有的東營區由於有諸多文物和古蹟，未來只能作低密度開發，至於西營區將作為水下博物館，將會是澎湖最大的亮點，希望各與會學者專家集思廣益。

澎湖文化局表示，為期2天的澎湖學術研究，今年以「水下文化資產」為研究主體，邀請國內相關領域學者進行專題演講、論文發表、綜合座談等進行各研究主題的探討，挖掘澎湖有形及無形文化資產內蘊與意涵。藉由「就地保護」的觀念與生態、環境、文物結合，創造出屬於自己的文化共同體，迎向未來，走向世界。（編輯：黃世雅）1081026