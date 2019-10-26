鐵路地下化 47年鳳山維新陸橋走入歷史

（中央社記者程啟峰高雄26日電）配合高雄鐵路地下化工程，多座跨越鐵道陸橋陸續拆除，服務地方47年，鳳山維新陸橋今天正式功成身退，正式啟動拆除作業。

上午在高雄市副市長李四川率眾祭拜祈福後，正式啟動拆除作業。維新陸橋有47年歷史，聯繫鳳山主要南北向道路，橋下曹公圳連結鳳山溪，為鳳山區重要排水渠道。

依市府原先計畫在4、5月間拆除，考量陸橋高低差將近6公尺，可能有防汛疑慮，因而延至汛期後拆除。目前前置作業已完成，包含架空管線及電箱遷移、曹公圳明渠加蓋、橋下自來水管線保護措施。

工務局養護工程處表示，施工期間車輛可改走澄清路、青年路、中正路及埤北路。北往南車輛可於建國路一段提前改道；南往北車輛可改走光復路或光遠路。公車路線（23、橘10、橘16）併同改道行駛。

另為疏導車流，陸橋西側曹公路與文衡路開闢提供汽機車通行，東西兩側平面側車道，拆除期間進行管制僅開放鄰近居民通行。

養工處提醒，經武路預定工期60日後恢復通車，博愛路預計於拆除後10日先行開放通行，由於維新陸橋附近學校、商圈車流量大，可能造成用路人不便，工區範圍將設置交通維持設施，施工期間配合臨時指示標誌通行，盡可能避開施工壅塞路段，提前改道行駛。（編輯：孫承武）1081026