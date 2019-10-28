降低岡山捷運工程衝擊 高市府允研議協助

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高雄捷運岡山、路竹延伸線工程，導致沿線交通難行、店家生意受衝擊。高雄市副市長葉匡時今天指出，依法可以減稅，但考量承租者無法被照顧，允諾研議可行的方式協助。

高雄市議會總質詢將在31日登場，葉匡時將代理市長備詢，今天訪視副議長陸淑美，尋求支持也聽取相關建言。

陸淑美針對捷運岡山、路竹延伸線工程如火如荼的展開，不僅沿線交通不便，店家生意也受衝擊，擔心業者不堪被工程波及，難以維生，她並爭取台61線南延到高雄，不應只闢建到台南七股，還盼市府規劃打造的「愛情產業鏈」也應納入興達港「情人碼頭」，才能名副其實。

葉匡時表示，依法有稅賦減免，但受惠者是地主，承租人恐難受惠，允諾會去了解並研議用其它方式協助，盼降低業者的損失。

財政局指出，依「高雄市房屋路線地段等級調整率表」備註規定，重大工程及街道施工期間，對周邊影響重大者，得於20%範圍內調降地段率，待施工完竣，自次月起恢復原地段率。稅捐稽徵處將依施工單位提供資料，辦理房屋稅減徵。岡山、路竹延伸線工程，捷運局預計民國110年完工。（編輯：黃世雅）1081028