人行道傷人 侯友宜動怒：不希望團隊螺絲鬆了

新北市議員29日在質詢時指出，新店某路段人行道施工不良，導致凸出的行道磚絆傷路人，對此市長侯友宜（圖）表示，這應檢討，「最不希望看到團隊螺絲鬆了」，而新店區公所發包工程做成這樣「要打屁股」。中央社記者王鴻國攝 108年10月29日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北29日電）新北市長侯友宜今天被詢及人行道施工卻絆傷路人等問題時動怒說，這應檢討，「最不希望看到團隊螺絲鬆了」，而新北市新店區公所發包工程做成這樣「要打屁股」。

新北市府工務局養護工程處長馮兆麟接受中央社記者訪問表示，安坑國民小學人行道工程是民國106年發包施工，107年驗收完畢後點交給區公所，由區公所巡查、通報。如果需要維護，不論區公所或養工處一定立即處理。

馮兆麟說，人行道附近車輛便宜行事停車，造成地磚鬆動才讓行人跌倒。人行道保固期到今年11月，已經立即接洽廠商負起責任，預計2天修復完畢。

馮兆麟說，養工處會派員向跌倒的婦人致意，給予慰問與協助後續醫療與賠償，而類似工程在點交後的平常維護、查報與維修，其他公所不曾發生通報失靈狀況。

無黨團結聯盟籍新北市議員金中玉下午在議會質詢時表示，日前反映有阿嬤到校接孫子時因細故大罵老師，要求新北市政府教育局維護老師尊嚴，教育局卻不聞不問，連問是哪個學校都沒有。

侯友宜致歉表示，這不應該，「是我們的不對」，請新北市府政風處應把教育問題視為重大案件列管。

金中玉也展示新店某路段人行道施工不良，導致凸出的行道磚絆傷路人。

侯友宜表示，為提高效率，他把錢及人都下放區公所，施工品質不好，新店區公所發包工程做成這樣「要打屁股」。

侯友宜指示新北市府工務局督導新店區公所，「最不希望看到團隊螺絲鬆了」。市長只有2隻眼睛，看得有限，感謝議員監督。（編輯：李明宗）1081029