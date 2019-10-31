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3年斥資16億推智慧教育 柯文哲：先實現網路人權

最新更新：2019/10/31 14:18

（中央社記者梁珮綺台北31日電）台北市長柯文哲推動智慧教育，將投入16億元升級校園網路、教室及學習平台，他今天說，教育是窮人翻身最後一個機會，首要是實現網路人權，無論出身，學習都沒有障礙。

柯文哲上午出席智慧教育成果發表會，致詞時表示，智慧教育是智慧城市的一環，而他也在很多場合說過，教育是窮人翻身最後一個機會，尤其在科舉出現後，不管出身如何，只要用功讀書，都可以靠科舉出人頭地。

不過，網路出現後，很多無法使用網路的人，「很明顯在競爭上輸掉」，表示推動智慧教育的第一步是實現網路人權，不希望小朋友因為沒有手機、網路而減少接觸知識的機會，因而3年斥資16億打造2425間智慧未來教室，升級校園網路、教室及學習平台。

他說，未來每個教室都有投影機、大尺寸觸控螢幕，以及平板使用網路資源，此外，學習平台也會持續擴充、升級，讓教學變得更豐富且有效率。

台北市教育局107學年度起3年在全台北市投入16億元推行智慧教育，包括平板教學、數位學習平台、校園網路高速升級及設計智慧教室，內含AR與VR設備。（編輯：張銘坤）1081031

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