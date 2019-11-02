群園關懷協會頒發助學金 逾百名學子受惠

（中央社記者蘇木春台中2日電）群園關懷協會今天頒發群園助學金，協助經濟弱勢家庭學子就學，本次大專組及高中職組共計通過161名學生，頒發新台幣250萬元助學金，多名受獎人的努力故事，成為其他學子榜樣。

群園助學金是創辦人呂崇民承繼名譽理事長呂國震、呂張秀琴，讓孩子安心就學理念設置，至今已協助近2500名學子，頒發近3800萬元，關懷經濟資源不足的學子，包括單親家庭、隔代教養，失依家庭或本身突遭變故的學子，期盼他們接棒群園關懷社會的理念，未來進一步回饋社會。

協會理事長曾林淑燕今天受訪表示，今年獲頒助學金的「小志」，因為父親突然離世，高中時就要撐起家計，他拚命打工賺錢，身體不堪負荷亮起紅燈還住進加護病房，因此中斷求學之路，雖然25歲才重返校園就讀大一，樂觀的他對未來仍充滿希望。

遭受窮困與病痛雙重打擊的小志，仍時時感到知足與感恩。小志說，生命中要感謝的人太多，感恩父母親生下他，感謝上天，創造他、賜給他一切，所以更應該保有上進心。

另一名受獎人「小明」，他與阿嬤相依為命，小學時遭遇九二一大地震，摧毀了在南投的家，從小母親不在身旁、父親也在他小時候去世，但小明沒有因此被打倒，加入空手道隊後，全心投入訓練讓他忘記傷痛，陸續獲得全中運金牌、亞洲青少年錦標賽銅牌等成績，以空手道翻轉人生，並獲得今年的總統教育獎，成功故事也成為學子們的榜樣。（編輯：謝雅竹）1081102