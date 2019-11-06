聯誼活動人數不及民間 中市府：109年加碼舉辦

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市議員何敏誠表示，台中樂成宮每年舉辦未婚聯誼活動，每場約400人參加，市府主辦8場聯誼活動共600多人，質疑市府辦活動虛應故事。市府表示，明年將加碼，讓更多人參加。

單身男女參加聯誼活動找到真愛，台中市議會今天舉辦民政業務質詢，民進黨籍市議員何敏誠指出，民政局108年主辦的聯誼活動只有8場，共600多人參加，109年民政局的預算也只有編列新台幣100萬要舉辦明年的聯誼活動，預算少得可憐。

何敏誠表示，自己擔任樂成宮常務董事，樂成宮每年舉辦集團結婚及未婚聯誼活動，從106年起，每年1場未婚聯誼，都有400多個單身男女參加，人數逼近民政局主辦的8場聯誼活動，可見市府舉辦聯誼活動，根本就是虛應故事。

台中市民政局表示，今年共規劃8場，報名狀況男性名額在首日開放報名時「秒殺」，女性部分也在活動舉辦前額滿，因應報名民眾踴躍，研議加開場次，明年將增加1場次，其中1場由台中、彰化、南投、苗栗、雲林等縣市共同舉辦，9場將有760個名額。

民政局長吳世瑋表示，未來也將持續辦理單身聯誼活動，希望有更多單身民眾在台中遇到愛，共創幸福人生。（編輯：黃世雅）1081106