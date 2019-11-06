國小主任批高市府沒做事 被罰寫3000字心得

高市一名國小主任參加公民割草論壇，陳述意見批評韓國瑜、還說市府沒做事，被要求看教育局送議會的專案報告，並要寫3000個字的心得感想，（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者王淑芬高雄6日電）高市一名國小主任在假日參加公民割草論壇表達意見，教育局長吳榕峯今天表示，國小主任不是議員或立委不應隨便說市府沒做事，請當事人看教育局送議會專案報告並寫3000字心得。

經記者聯絡，這名人事主任未接電話，位在彌陀區的這所國小校長表示，這屬當事人個人行為，他無法評論，也不清楚「被交代要寫3000字的閱讀心得」。

公民割草行動利用假日舉辦論壇讓民眾表達對高市府及推動罷免市長韓國瑜的看法，有國小公務人員陳述意見批評韓國瑜、還說市府沒做事。

民進黨高雄市議員高閔琳不滿公務員因利用假日參加公民割草論壇表達意見，卻可能要面對市府懲戒，今天在議會質詢副市長葉匡時是否會懲戒公務員。

公務員因為參加公民論壇遭施壓，公民割草發言人李醫師接受電話採訪也予以譴責。他說，言論自由是台灣人、高雄人基本人權，每個人都有權利在自己的時間發表對時勢的看法，質疑市府要高雄市籠罩在白色恐怖當中。

葉匡時答詢說，市府依法行政，絕無刻意以政治因素去處理相關事件。教育局長吳榕峯表示，這名公務人員有表明身分，是一名國小人事主任。

吳榕峯指出，當事人不能隨便講「市府沒有做事」，所以請他看看教育局送議會的專案報告，並要寫3000個字的心得感想，讓他知道教育局推動雙語、裝設冷氣及空氣清新機等照顧弱勢族群施政。

吳榕峯說，當事人既是教育體系的一員，就必須知道教育局近來做了哪些事，「他不是議員、不是立法委員，不能隨便的批評教育局或市府沒做事」，有公務員考績法規範，現在全案還未處理完畢。（編輯：謝雅竹）1081106