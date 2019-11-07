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萬丹泥火山又噴發 紅豆田遭殃農損有救助[影]

最新更新：2019/11/07 11:46
屏東萬丹鄉赤山巖旁農田，6日晚間泥火山噴發，火光照亮夜空，這也是繼今年7月以來第2次噴發。（萬丹鄉灣內村長陳玉意提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月7日
屏東萬丹鄉赤山巖旁農田，6日晚間泥火山噴發，火光照亮夜空，這也是繼今年7月以來第2次噴發。（萬丹鄉灣內村長陳玉意提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣萬丹鄉赤山巖旁農田昨晚9時許泥火山噴發，這是自今年7月以來第2次噴發，截至今天上午泥漿仍在噴發。由於正值紅豆開花期，農田的受損可申請天然災害救助。

萬丹鄉泥火山近幾年來，年年噴發1至3次，昨晚的噴發是今年第2次。灣內村長陳玉意接受中央社記者電訪時表示，昨晚噴發時1排、10多個噴發孔，村民點火讓天然氣快速燃燒，希望能盡早讓泥漿噴完；截至今天上午9時30分許火已熄滅，但泥漿仍繼續噴發。

陳玉意說，昨晚噴發時，他立即協請萬丹鄉公所以怪手開挖防護溝，阻止泥漿漫延，否則漫延面積可能會有1個足球場大。

屏東萬丹鄉赤山巖旁農田，6日晚間泥火山噴發，泥漿從地面噴出蔓延，烈焰騰空。（萬丹鄉灣內村長陳玉意提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月7日
屏東萬丹鄉赤山巖旁農田，6日晚間泥火山噴發，泥漿從地面噴出蔓延，烈焰騰空。（萬丹鄉灣內村長陳玉意提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月7日

萬丹鄉公所農業課表示，由於上午泥漿仍繼續噴發，還無法估算到底遭泥漿淹沒的紅豆田面積有多少，須等到泥漿噴完後才能估算受損面積。

農業課指出，目前正值萬丹紅豆的第1期作開花期，這期作預訂12月底、明年1月初採收，這次受損農田，農民可依農業天然災害救助辦法申請救助。

鄉公所表示，早期曾邀請地質學者勘查，萬丹鄉泥火山是由於地底天然氣蘊積到飽和後噴發。

長年以來，萬丹鄉泥火山噴發多在鯉魚山的赤山巖一帶，日據時期曾造就萬丹的磚造業，至今仍有磚窯遺址保留。在萬丹的民間神話傳說，泥火山噴發是鯉魚山的鯉魚翻攪造成；泥火山噴發前或後，通常都會有地震發生。（編輯：戴光育）1081107

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