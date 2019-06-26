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屏東發起全民抓綠鬣蜥 1隻換1盒老鷹紅豆

最新更新：2019/06/26 16:16
綠鬣蜥野外族群嚴重危害屏東農作物，為了控制綠鬣蜥野外繁殖數量，屏東縣政府發起全民運動，抓1隻成蜥兌換1盒老鷹紅豆。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年6月26日
綠鬣蜥野外族群嚴重危害屏東農作物，為了控制綠鬣蜥野外繁殖數量，屏東縣政府發起全民運動，抓1隻成蜥兌換1盒老鷹紅豆。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年6月26日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）綠鬣蜥野外族群危害屏東農作物嚴重，屏東縣連2年抓了上千隻，今年上半年就抓了479隻，為了控制綠鬣蜥野外繁殖數量，屏東縣政府發起全民運動，抓1隻成蜥兌換1盒老鷹紅豆。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，綠鬣蜥主要攝食植物的嫩芽、嫩葉及小昆蟲等，豆科植物、葉菜類和園藝植物的嫩芽及葉都是牠的食物，老鷹紅豆也是受危害嚴重的農作物之一。

黃國榮說，目前綠鬣蜥主要分佈在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，常在水溝及土堤挖洞築巢，造成土堤和排水溝鬆動。

屏東縣政府這幾年委託野鳥協會捕捉綠鬣蜥，前年和去年都捕捉了上千隻，今年上半年至今已捕捉了479隻。黃國榮說，由於綠鬣蜥繁殖力強，單靠委託單位和縣府的人力不夠，所以才發起全民運動，請縣民一起來捕捉綠鬣蜥，減少農損及維護本土生態環境。

避免民眾繁殖綠鬣蜥領獎金，黃國榮表示，縣府不用獎金做獎勵，而用農特產為獎勵品，必須要身長20公分以上的成蜥才能換1盒紅豆，兌換時間7月1日起至12月20日，兌換地點屏東和潮州消防隊。

由於綠鬣蜥體型碩大，外型不討喜，多數民眾發現時都因懼怕外貌而不敢抓。農業處說，綠鬣蜥並不會咬人，主要攻擊敵人方式是利用尾巴掃動攻擊，民眾捕捉時可用夾蛇的夾子或用手抓住牠的頸部和尾巴，避免被尾巴攻擊，另外，民眾也可通報縣府捕捉。（編輯：吳佳穎）1080626

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