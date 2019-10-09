綠鬣蜥入侵台東 生態專家：已出現野外族群

近年來被棄養的綠鬣蜥造成高雄、屏東、台南和嘉義等縣市的溪河隨處可見，擴散速度相當快；生態專家研判綠鬣蜥已在台東建立數量穩定的野外族群。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年10月9日

（中央社記者盧太城台東縣9日電）在南部縣市已出現野外族群的外來種綠鬣蜥，1年來在台東縣台11線都蘭段5公里路段內，發生3起路殺事件，生態專家研判綠鬣蜥已在台東出現野外族群。

9月28日章姓民眾在臉書貼出台11線富山往都蘭路段有綠鬣蜥遭路殺照片，引起當地生態工作者汪仁傑注意，發現這路段短短5公里內，1年多來已發生3起綠鬣蜥路殺事件。

生態工作者林耿弘今天表示，汪仁傑當晚立即組隊前往附近調查，結果於這路段半山腰捕獲1隻母綠鬣蜥個體，確認在當地已建立數量穩定的野外族群。林耿弘說，這4年已有9筆野外紀錄，「綠鬣蜥已入侵台東」。

台東縣消防局這2年也有接獲捕捉綠鬣蜥的通報，最近東海岸更發現多起綠鬣蜥出現在野外，甚至遭到路殺。

台東縣政府農業處表示，這1、2年的確接獲不少民眾反映，農業處己經進行族群調查，如果確定主要分布區域，不排除進行後續捉捕。

來自中南美洲的綠鬣蜥，10多年前引進國內當寵物，小時候因為外型可愛而被大量飼養，不過，成年後最大體長可達到2公尺，草食性食量卻驚人，被飼主拋棄後在野外繁殖，牠們會吃農作物，打洞破壞河堤，甚至對原生種蜥蝪生態形成威脅。

近年綠鬣蜥在高雄、屏東、台南和嘉義等縣市的溪河隨處可見，擴散速度相當快，光是屏東去年就捕捉超過上千隻。（編輯：謝雅竹）1081009