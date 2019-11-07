埔里愛村橋復建啟用 居民進出節省逾半小時車程

南投縣埔里鎮愛村橋民國106年6月遭溪水沖毀，經中央全額補助復建，愛村橋（圖）7日啟用通車，居民開心說，至少省半小時車程。中央社記者蕭博陽南投攝 108年11月7日

（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投縣埔里鎮愛村橋民國106年6月遭溪水沖毀，居民進出需繞遠路，經中央全額補助復建，愛村橋今天正式啟用通車，居民紛紛到場觀看嶄新橋梁並開心說，至少節省半個小時車程。

埔里鎮愛村橋106年6月因雨災毀損斷裂，居民進出及農民運輸農產改道需多花半小時車程，經中央核定重建，日前竣工開放通行，南投縣政府今天舉辦愛村橋災害復健工程通車典禮，南投縣長林明溱、埔里鎮長廖志城、民進黨立委蔡培慧等人出席。

林明溱致詞時說，愛村橋跨越南港溪，所幸塌損時沒造成人員傷亡，感謝前行政院長林全勘災並由中央全額補助工程經費，讓縣府不用支出全橋改建加上堤防工程地方配合款，工程107年7月開工，且在橋梁主體汛期前提早完成，還獲得公共工程金安獎肯定。

蔡培慧說，愛村橋遭沖毀後，居民進出需花費很多時間，因此她積極向中央爭取全額補助，不需花費縣府配合款，最後成功爭取中央全額補助新台幣約1億4000萬元，橋體復建配合愛村橋上、下游河段治理，加寬、加高南港溪兩岸堤防，讓愛村橋更安全。

愛村橋是愛蘭、鐵山、向善、房里等里對外交通要道，九二一震災後曾部分改建，106年6月因洪水沖刷致使橋面及引道嚴重塌陷，當時的行政院長林全踏勘愛村橋等南投縣災損時，蔡培慧向林全說明愛村橋重要性，經考量整體安全，林全裁示全面拆除重建。（編輯：洪學廣）1081107