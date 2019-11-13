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韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

最新更新：2019/11/13 18:25

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜曾說「有一個驚動萬教轟動武林的方式」還債，民進黨市議員陳致中今天質詢「還債神招」是什麼，副市長葉匡時表示「不知道」；至於何時可還債，他說要到118年。

陳致中在今天的市政總質詢針對財政負債提出質詢前，播放一段韓國瑜說高雄市負債新台幣3000億元問題的影片，裡面提到「可以有計畫、有方法的賺到這些錢，有一個驚動萬教轟動武林的方式，等我一宣布全台灣會一片嘩然」。

陳致中質詢葉匡時什麼是「還債神招」？葉匡時說「我不知道、神招是什麼」。財政局長李樑堅也說「不知道、我本於職責提出開源節流的措施」。

陳致中指韓國瑜的神招「太平島挖出石油、上市公司就能還債」，但是韓國瑜後來又自己推翻指沒說過。他批評韓國瑜「你不要永遠你的嘴巴跑得比腦袋還快，為什麼目前選情落後的原因，因為自己講很多錯誤的話」。

陳致中並舉屏東縣109年度財政要收支平衡，且4年內要減債106億元；他說，屏東的財政曾被評為「葉克膜級」的不佳，屏縣府都能做到，質詢葉匡時高雄市何時可以還債？

葉匡時說，市府推估要到118年以後才開始還債，因為高雄鐵路地下化等工程推動中。

陳致中質疑韓國瑜任期最多也只有8年，怎麼會講到10年後的事「那時你們在那裡？現在大家還要罷韓」，他批評葉匡時說10年後要還債是在開玩笑，促葉匡時去問問韓國瑜到底有何還債神招。（編輯：謝雅竹）1081113

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