促台東縱谷觀光拓寬台11線 林佳龍允都協助

交通部長林佳龍（左）14日在民進黨立委劉櫂豪（左2）陪同下，視察台東交通和觀光建設，允諾全力支持推展台東觀光，同時將拓寬台東市中華大橋至富岡港的台11線路段，解決塞車問題。中央社記者盧太城台東攝 108年11月14日

（中央社記者盧太城台東縣14日電）交通部長林佳龍今天視察花東縱谷觀光環境營造建設，允諾全力支持推展台東觀光，同時將拓寬台東市中華大橋至富岡港的台11線路段，解決塞車問題。

林佳龍今天在立法委員劉櫂豪陪同下，視察台東的交通及觀光建設。首站到鹿野鄉龍田村聽取當地的「花東縱谷觀光環境營造計畫」簡報。

林佳龍致詞表示，政府對台東觀光及交通發展長期支持，例如南迴鐵路電氣化台東段明、後年就可以完工，南迴公路拓寬工程台東段也將在12月20日全線通車；觀光局每年補助新台幣500萬至1000萬元推動台東熱氣球活動，就是以實際行動支持台東觀光與交通發展。

林佳龍聽取龍田社區推動觀光環境營造計畫後，允諾補助500萬元經費整建龍田公廁與周遭環境建設。

隨後，林佳龍與劉櫂豪轉往台東市中華大橋北端出口視察。

視察中，劉櫂豪表示，中華大橋北端出口到富岡港是台東前往蘭嶼、綠島搭船的交通要道，但經常塞車，希望能改善這路段。

林佳龍指出，交通部正在規劃做整體道路品牌的建立，提升道路周邊設施及環境，尤其是台東市中華大橋至富岡港的拓寬工程，交通部全力支持，全案預計民國110年完成。

另外，台東市長張國洲也到場，爭取交通部補助更換台東市區的部分道路路燈，包括中興路段、綠色隧道、中華大橋、知本路段等。

對此，林佳龍立即指示公路總局配合台東市調查須更換的路燈，盡量協助台東市公所更換。

視察過程中，林佳龍多次向在場台東鄉親表示，劉櫂豪是有在做事的立法委員，每天都緊盯著交通部及觀光局，爭取與監督台東的交通、觀光建設。（編輯：戴光育）1081114