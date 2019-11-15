時力縣議員申請 彰化連儂牆保留到12/31

香港情勢動盪，彰化市古月民俗館的圍籬有許多民眾及學生張貼聲援香港的海報，化身「彰化連儂牆」。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年11月15日

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）為聲援香港，彰化市古月民俗館圍籬化身「彰化連儂牆」，但彰化市代會要求管理，彰化市公所公告張貼者需提申請。時力彰化縣議員吳韋達今天提申請，讓連儂牆可望保留到年底。

香港情勢動盪，台灣不少民眾及學生為聲援香港，在各大專院校等地成立連儂牆，張貼聲援香港的標語和海報。彰化市古月民俗館的圍籬也有許多民眾及學生張貼聲援香港的海報，化身「彰化連儂牆」。

時代力量彰化縣議員吳韋達日前前往「彰化連儂牆」貼標語，並在臉書（Facebook）發文感謝彰化市長林世賢不畏政黨在彰化市民代表會的壓力，願意支持「彰化連儂牆」。

吳韋達的貼文引發彰化市代會不滿，認為市代會與市公所長期和諧，且青年朋友在沒有取得市公所同意下，擅自在公有財產上張貼海報及標語。

彰化市公所便在古月民俗館的圍籬張貼公告，要求張貼海報需事先提出申請，不然要清除。

吳韋達今天上午前往彰化市公所寺廟室提出申請。吳韋達接受中央社記者訪問時指出，他已向市公所提出申請，將使用圍籬做為「彰化連儂牆」時間延長到12月31日，希望讓聲援香港的彰化民眾有發聲管道。

吳韋達說，他也希望彰化市公所與市代會的爭議能夠平息，不想因為自己在臉書上的貼文讓市政因此延宕，紛擾可以劃下句點。

彰化市公所寺廟室主任盧建州接受中央社記者訪問時表示，今天收到申請後，會將公文送給市長批閱，「彰化連儂牆」應該不會被拆除。（編輯：戴光育）1081115