王惠美簽備忘錄 日業者進駐彰化水五金精品館

（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣長王惠美率領彰化水五金業者前往日本參訪，王惠美昨天和日本TOTO在台子公司簽下合作備忘錄，業者將在彰化水五金精品館展示照護輔助設施以及機能衛浴設施體驗推廣專區。

彰化縣是全台水五金重鎮，縣府協助水五金產業拓展海外市場，邀集20多家廠商赴日本參加日本住宅建築展，王惠美率團在12日出發，與台日水五金業者交流，藉此提升台灣業者的曝光及增加訂單機會，預計16日返台。

彰縣府發出新聞稿指出，王惠美率領縣府團隊昨天前往參訪日本TOTO位於新宿的技術展示中心，在彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳、財團法人金屬工業研究發展中心副執行長魏嘉民等人見證下，和TOTO在台子公司台灣東陶公司總經理山村徹簽署合作備忘錄。

王惠美指出，未來TOTO將進駐位於鹿港的彰化水五金精品館，設置並展示照護輔助設施以及設立機能衛浴設施體驗推廣專區，期待未來帶動長照和地方產業的發展。

王惠美表示，她這次參觀百年衛浴老店，對於公司貼心規劃的無障礙空間以及針對不同年齡層設計服務，印象深刻，也希望透過台日交流，開啟國際合作的契機，把關鍵以及新的技術、品牌觀念深植到彰化水五金產業界，透過交流讓彰化水五金更加發達。（編輯：謝雅竹）1081115