一家6口擠破屋 彰化縣府連結經濟補助資源

（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）陳姓男子與幼女、高齡父母一家6口擠在髒臭破舊小屋，民間團體伸援使得一家慘況曝光，對此，彰化縣政府表示，去年起協助陳男一家連結經濟補助及居家照護資源，將持續輔導。

陳姓男子與3名幼女、年邁失能父母一家6口擠在彰化縣二林鎮一間破舊小屋，環境髒亂惡臭，台灣心義工團得知，日前伸援協助整建房屋，對此，彰化縣政府社會處今天表示，感謝台灣心義工團、各界善心人士及志工為這家庭蓋屋圓夢，是民間愛心串聯最佳展現。

社會處發布新聞稿表示，已結合學校與幼稚園穩定3姊妹就學與照顧，也計畫輔導此家庭加入兒少教育發展帳戶，提供父親家庭收支管理規劃、就業服務、親職教育等措施，協助具備風險觀念，以利及早為3姊妹累積資源而逐步脫貧自立。

社會處表示，縣府去年起開始協助此家庭連結相關經濟補助及居家照護資源，將持續輔導；另外，也將持續結合社區心理衛生中心及相關居家服務資源，關懷並協助陳男照顧父母，盼助這家人生活回歸日常。

社會處指出，為協助社區弱勢家庭，縣政府設置家庭福利服務中心，以單一窗口就近照顧弱勢家庭，也呼籲民眾若發現社區有個人或家庭陷入困境、遭逢變故或兒少發展不利處境、家庭成員身心障礙導致有特殊照顧或福利需求等，可撥113或1957尋求協助。（編輯：方沛清）1081118