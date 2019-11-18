花蓮火車站資訊看板故障 人工方式因應

花蓮火車站電子資訊看板18日上午9時起故障，完全無法顯示列車資訊，站方已加強廣播，同時用白板書寫列車資訊，並在剪票口加派人員口頭告知乘客相關資訊。中央社記者李先鳳攝 108年11月18日

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）花蓮火車站二樓剪票口上方電子資訊看板今天故障，旅客要搭車一時不清楚在第幾月台，站務人員緊急用兩塊白板書寫應急，花蓮站長林德香說，已找廠商修理，尚未找出原因。

花蓮火車站電子資訊看板上午9時就故障，完全無法顯示列車資訊，不少民眾要搭火車卻搞不清楚該去哪一月台。

林德香指出，剪票口上方及售票口上方的電子資訊看板是相同系統，只有剪票口上方發生故障，目前還找不出原因，仍在搶修。已加強廣播，同時用兩塊白板書寫列車資訊，並在剪票口加派人員，以人工方式告知乘客。

台鐵花蓮運務段長吳金添接受中央社記者訪問表示，工程師查出是訊號傳輸問題，源頭訊號就斷了，若是看板的IC板壞掉，必須從台北寄材料過來，修復的時間要好幾天，但不致於影響乘客搭車。

花蓮火車站新建工程去年10月完工，第二階段站房在今年9月竣工啟用，總樓地板面積擴充了6倍大。吳金添說，整個空間寬敞明亮，最近接到有民眾反映出口方向指示牌不足，會再審視是否增加指示標誌。（編輯：戴光育）1081118