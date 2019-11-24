擴大月津港燈節效益 台南鹽水月之美術館登場

台南市政府啟動「月之美術館」計畫，邀請藝術團隊在鹽水區月津港周邊老街、巷弄進行創作，希望擴大月津港燈節的效益。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年11月24日

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府今年啟動「月之美術館」計畫，以鹽水區月津港周邊老街巷弄為展場，邀請5組藝術團隊創作結合地方元素的裝置藝術，首檔秋季展期將接續至明年1月的月津港燈節。

台南市政府文化局長葉澤山今天表示，市府於2012年起在鹽水月津港周邊範圍策畫「月津港燈節」，8年活動迄今已累積超過450萬人次參觀。

葉澤山指出，市府除了歷年來向中央爭取月津港周邊的水岸整治相關建設，「月之美術館」計畫也在今年啟動，盼使月津港燈節的品牌效益延伸到全年，並讓鹽水邁向小而美的歷史藝術城鎮，為地方帶來更長久、深遠的效益。

葉澤山表示，「月之美術館2019秋季展」共邀請5組藝術家，在鹽水的2條老街和4條巷弄中，打造6組融合地方元素的6組藝術創作。昨天晚間開展後，將接續至2020年1月18日登場的月津港燈節，伴同燈節展出至2020年2月16日。（編輯：方沛清）1081124