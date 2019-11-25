台東秋冬遊補助獲加碼 達2億4000萬元

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）台東秋冬遊補助自9月一路領先全國，目前1.6億元預算已快用完，縣政府再申請8000萬元，總共獲得2.4億元。縣長饒慶鈴歡迎民眾到台東遊，每一個季節都有不同的玩法。

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，這次秋冬遊補助業者反應相當踴躍，全縣共859家業者參與，這次秋冬遊台東縣自由行獲補助額度新台幣2.4億元，每位旅客每日每房補助1000元，離島地區還可獲得第二晚加碼補助1000元。

此外每位旅客還可獲贈夜市券、溫泉券，預計吸引48萬人至台東旅遊。以每人在台東停留2晚，每人每天平均花費（含交通費用）約2500元預估，合計可增加在地效益約24億元。

秋冬旅遊補助目前持續進行中，台東不管是山線還是海線，白天或夜晚，都有不同的景色；在台東可看見台灣第一道曙光，享受慢生活，清晨在池上、關山、鹿野騎乘自行車漫遊花東縱谷，中午到東海岸享用新鮮的海產，金樽觀賞太平洋美景，傍晚可到知本地區泡湯，夜晚可仰望台東最美星空，放鬆身心親近大自然。

饒慶鈴指出，目前台灣國際衝浪賽正進行中，11月23日至12月7日每天都有精彩賽事，歡迎民眾來台東旅遊，到金樽觀賞世界級選手乘風破浪的精彩畫面。

觀光業者表示，秋冬遊補助帶動淡季觀光熱潮，今年從春遊到秋冬遊補助，刺激國內觀光消費，帶動國民旅遊市場，鼓勵合法旅宿經營，感受到政府的用心，歡迎各地民眾利用秋冬補助機會到台東旅遊。（編輯：孫承武）1081125