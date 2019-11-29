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假冒屏東金牌巧克力廣告暴增 潘孟安籲別上當

最新更新：2019/11/29 17:01
屏東可可在世界賽事大放異彩，打出國際知名度，縣府最近也發現有不肖業者盜用獲獎業者圖片，透過一頁式銷售網頁進行詐騙，縣長潘孟安（右2）29日提醒民眾，若發現上述廣告，可利用165反詐騙專線檢舉。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日
屏東可可在世界賽事大放異彩，打出國際知名度，縣府最近也發現有不肖業者盜用獲獎業者圖片，透過一頁式銷售網頁進行詐騙，縣長潘孟安（右2）29日提醒民眾，若發現上述廣告，可利用165反詐騙專線檢舉。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東可可製造的巧克力今年又在世界巧克力大賽中奪金，造成假冒屏東金牌巧克力或是屏東巧克力品牌的一頁式銷售網頁猖獗。屏東縣長潘孟安今天開記者會，籲請消費者別上當。

屏東利用檳榔樹下種可可近10年，縣府近年大力輔導可可農和巧克力業者，從種植、醱酵和製作巧克力精進技術，打造屏東的可可產業。

屏東巧克力業者3年前開始在世界巧克力大賽（ICA）中得獎，今年一共奪7金25銀6銅，隔2天網路冒世界金牌巧克力及屏東其他業者品牌的一頁式廣告爆增，不少屏東業者接到消費者買到冒牌巧克力要求「售後服務」的電話，困擾不已。屏東縣長潘孟安要求警方展開調查，發現冒牌廣告來自對岸，冒用屏東業者品牌，賣的是中國製造的巧克力。

屏東縣政府今天先邀集屏東可可農及巧克力業者，請警方上課，傳授破解之道，隨後召開記者會，提醒消費者注意。

潘孟安表示，屏東巧克力在ICA大放異彩後，隔2天冒牌廣告就以集體式的方式在網路上傾銷，盜用生產者及產地Logo，這對消費者不公平，已要求司法盡速偵辦，目前屏東巧克力業者有11家受害者。

潘孟安提到，目前縣府輔導的巧克力業者有38家，食安沒有問題的業者，縣府會將店家放在客家事務處的官網平台上讓消費者採購，也尊重業者各別設立自家網路銷售平台，農曆年前縣府在萬巒鄉的可可推廣所啟用後，也會有從生產到銷售的平台，讓消費者購買屏東可可和巧克力。

今年在ICA中奪2金6銀1銅的曾志元表示，11月18日在ICA得獎後沒2天，接獲上百通的消費者被騙電話，不少消費者要求「售後服務」，有消費者知道受騙後，另外訂他們的巧克力，也有消費者抱怨不已，他全部照單全收，困擾不已，但警方介入後，這幾天上當的電話就少了許多。他呼籲消費者上業者自己架設的粉絲頁，認清品牌包裝和Logo，減少上當的機會。

屏東警方請民眾遇到一頁式的詐騙廣告，利用165反詐騙專線檢舉，一起維護消費者及店家權益。（編輯：黃世雅）1081129

屏東可可在世界比賽中大放異彩，也讓假冒屏東巧克力品牌詐騙的一頁式銷售網頁相當猖獗。今年在世界巧克力大賽中奪金的屏東業者曾志元29日出面，籲請消費者認清品牌包裝和Logo，避免上當受害。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日
屏東可可在世界比賽中大放異彩，也讓假冒屏東巧克力品牌詐騙的一頁式銷售網頁相當猖獗。今年在世界巧克力大賽中奪金的屏東業者曾志元29日出面，籲請消費者認清品牌包裝和Logo，避免上當受害。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日
屏東縣長潘孟安（中）29日在記者會中表示，屏東可可產業在縣府及業者努力下，從田間管理、加工、商品開發及行銷等培力課程，已建構完善產業鏈，所開發產品更在今年9月亞太地區巧克力大賽、11月瓜地馬拉世界大賽中奪得多項獎牌，於國際間大放異彩。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日
屏東縣長潘孟安（中）29日在記者會中表示，屏東可可產業在縣府及業者努力下，從田間管理、加工、商品開發及行銷等培力課程，已建構完善產業鏈，所開發產品更在今年9月亞太地區巧克力大賽、11月瓜地馬拉世界大賽中奪得多項獎牌，於國際間大放異彩。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月29日
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