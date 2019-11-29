90歲老兵返金門 尋找19歲軍旅回憶

今年90歲的老兵趙連昇響應金門縣政府「老兵召集令」活動，29日重返昔日駐紮地，在後浦頭看見司令部的洋樓時，回憶瞬間湧上心頭。中央社記者黃慧敏攝 108年11月29日

（中央社記者黃慧敏金門縣29日電）90歲的老兵趙連昇響應金門縣政府舉辦的「老兵召集令」活動，今天重返昔日戰地，來到19歲時駐紮的后浦頭，看到司令部的洋樓，種種回憶湧上心頭，激動得快要掉下淚來。

縣府「老兵召集令」活動自10月推出以來，受到曾經在金門服役的老兵歡迎，不少老兵攜家帶眷來尋找軍旅記憶。由於觀光處製作的31個部隊隊徽只剩下200師九宮部隊無人領取，趙連昇得知後十分感嘆，主動與觀光處聯繫，今天在兒媳陪同下，終於重回舊地。

本籍遼寧的趙連昇16歲跟著堂哥加入國軍，民國38年9月來到金門，先駐防烈嶼東林、西方，隨後移防到金門本島后浦頭、陽翟，再回防烈嶼湖下。43年7月調往台灣本島，73年以上校退役。

離開金門後，趙連昇曾在八二三戰役紀念日、古寧頭戰役60週年戰役時期回金，也曾參加旅行社金門行，這次是第4次重返金門，距上次已整整10年。

今天抵達金門後，趙連昇在縣議員董森堡等人陪同下走訪馬山坑道。趙連昇說，馬山坑道前身的壕溝是他和弟兄們挖掘的；而他最早駐防烈嶼時，當地連馬路都沒有，他和同袍一起參與了九宮碼頭建築工事。

趙連昇在39到40年間在金門東半島的后浦頭待了一年，對這裡有著深厚的感情。由於當時沒有營房，國軍都是與民眾住在一起。拄著拐杖的他今天堅持步行尋找當年駐紮的民宅，但是遍尋不著，後來才發現已改建。而看到當年司令部所在的洋樓，趙連昇相當興奮，清楚說出師長的名字華心權。

他也還記得師長的秘書石政求當年追求當地的女孩，日後並結為連理；他直言，自己也曾有心儀的姑娘，但當年弟兄們志在「反攻大陸」，不敢耽誤女孩青春，只能愛在心底口難開。趙連昇說，重返昔日駐地，真的十分激動，感動到差點掉淚。

趙連昇的3個兒子與金門都有密切連結，長子娶了古寧頭南山村的女孩為妻，次子經營的公司與金門常有工程業務往來；三媳廖逸芬的父親曾經擔任金門日報社長。

家人和金門有如此親密連結，但趙連昇卻不常回來，若非「老兵召集令」獨缺少九宮部隊老兵，他不何時才會再踏上金門。不過，他說，來了很「後悔」，因為不知道會勞師動眾，讓他很過意不去；但整體而言，還是很高興。（編輯：黃世雅）1081129