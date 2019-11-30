單月第3起 苗栗岸際再傳鯨豚死亡

海巡署第三岸巡隊獲報，在苗栗縣外埔漁港附近沙灘發現一隻瓶鼻海豚死亡，這是今年11月發生的第3起鯨豚死亡案例。（海巡署第三岸巡隊提供）中央社記者管瑞平傳真 108年11月30日

（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）海巡署第三岸巡隊今天表示，接獲民眾通報在苗栗縣外埔漁港附近沙灘，發現1隻瓶鼻海豚已明顯死亡，這也是今年11月發生的第3起鯨豚死亡案例，預計於12月1日解剖釐清死因。

海巡第三岸巡隊外埔安檢所長林義家表示，29日下午4時許，民眾通報外埔漁港北堤300公尺處，有鯨豚擱淺在沙灘上，隨即與龍港巡邏站同仁前往查看，發現1隻已明顯死亡的瓶鼻海豚。

林義家指出，初步測量這條瓶鼻海豚身長約265公分、寬60公分，經拍照傳送中華鯨豚協會辨識，依照體型判斷應是中壯年海豚，至於死亡原因為何，中華鯨豚協會人員將於明日前往採樣釐清死因。

第三岸巡隊指出，19日在新埔國小前方500公尺沿岸已發生1起瓶鼻海豚擱淺，23日又有民眾在海寶溝沙灘發現罕見江豚死亡，不料，29日外埔漁港北岸再傳瓶鼻海豚斃命。保育人士表示，可能氣溫變化有關，地方人士則懷疑是否與設立離岸風力發電機組有關，原因仍有待海洋生物專家進一步研究。（編輯：方沛清）1081130