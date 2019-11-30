中市府邀攝影師教拍照 3大技巧化身花毯節網紅

（中央社記者趙麗妍台中30日電）2019台中國際花毯節進入倒數，市府觀旅局邀攝影師分享3大拍照秘訣，臉面向陽光45度角，人臉盡量與花同一高度，鏡頭高度與人臉同一高度，只要掌握拍照技巧，人人都可成網紅。

台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，2019台中國際花毯節活動進入倒數，25萬株精緻花草打造的裝置美景已成為網美及民眾必拍的打卡景點，網路上也出現一堆美照。

觀旅局特地請來「植人設影」攝影師呂岢頻（Robyn Lu）分享與植物花朵拍照的秘訣，攝影師歸納3大拍照技巧，臉面向陽光45度角、人臉盡量與花同一個高度、鏡頭高度需要跟人臉同一個高度，讓民眾拍出網紅照片。

另外，觀旅局長林筱淇表示，花毯展區中藏了許多彩蛋巧思，包含小王子故事中被大人誤以為是帽子的蛇吞象，展區間總共布置5隻大象、小王子朋友兼導師的友情狐狸7隻、與小王子有諸多連結的玫瑰圖騰4處、紙箱中藏著不會吃掉玫瑰的綿羊以及黃色花卉鋪陳的星星記號等。

配合展區設計彩蛋，觀旅局也準備花毯節限定紀念徽章，只要遊客與展區內的任3件裝置拍照打卡，上傳至臉書或IG即可至服務台兌換，每日限量20份。（編輯：洪學廣）1081130