十八羅漢山自然人文協會成立

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）國內首宗國家級自然保護區由社區自力打造專業團體–「十八羅漢山環境保護暨解說團隊」，經2年多運作，今天立案成立「十八羅漢山自然人文協會」，朝共管經營邁進。

成立大會中，屏東林區管理處長張偉顗表示，十八羅漢山自然保護區的經營，從2年前保育與觀光的衝突與對立，經立法委員、政府與地方的溝通與磨合建立共識，進展到今天協會的成立，期待「十八羅漢山自然人文協會」能更加團結及自主運作，未來能朝向以在地經營，讓觀光與保育共生共榮。

屏科大校長戴昌賢與會表示，十八羅漢山自然保護區的營運，花了非常多的時間及努力，才能達到地方經濟發展、環境保護及社區發展3贏的局面，並朝向永續經營方式邁進，得來不易，協會的成立也會成為地方很好的平台及楷模，繼續把六龜的美麗傳達給大家。

主責輔導解說團隊的屏科大森林系教授陳美惠指出，想到十八羅漢山就會想到六龜，足見十八羅漢山自然保護區與六龜的深刻連結，因此，有必要讓十八羅漢山成為全台灣第一個社區參與經營的自然保護區，「今天我們做到了」，保護區的管理需要建立模式，期待從六龜擴展到全台灣。

屏東林管處表示，十八羅漢山自然保護區環境保護暨解說服務團，在民國106年底成立，成員包括六龜區跨12個里、從20歲到70歲，包含社區領袖、家庭主婦、返鄉打拚的年輕人、在地文史工作者、農民、學校教師等，服務團除監測環境，也曾破獲盜採集團，雨季時發動義工日清理落石及泥濘路面，結合農民及友善餐廳，發展深度旅遊。

屏東林管處指出，十八羅漢山是高雄市六龜區的守護神，為台灣三大火炎山之一。位於縣一八四號公路隧道處。由於礫石層經雨水沖刷，呈現七十二座峰峰獨立的山頭。林務局於民國81年，將此區設置為「十八羅漢山自然保護區」，為甚具價值的自然文化資產。（編輯：陳俊碩）1081201