推台南胡麻品牌化 綠委建議找林志玲代言

民進黨立委郭國文（左）2日邀請農糧署官員與台南胡麻主要產地的農會代表舉辦胡麻品牌化座談會，建議邀請藝人林志玲來為台南的胡麻品牌做公益性代言。中央社記者楊思瑞攝 108年12月2日

（中央社記者楊思瑞台南2日電）民進黨立委郭國文今天在台南舉辦胡麻品牌化座談會，邀請農糧署官員與地方農會代表座談。郭國文說，市府在藝人林志玲婚宴時贈送胡麻油為嫁妝之一，建議找林志玲來為品牌代言。

郭國文表示，台南生產的胡麻品質一流，但近年來產量增加。各主要產地的農會雖努力開發副產品，並辦理活動推廣促銷，但做得相當辛苦。今天安排行政院農委會農糧署官員與胡麻主要產地的農會代表座談，希望將基層的聲音直接反映到中央。

郭國文說，先前曾有橄欖油業者找知名女星代言，吸引不少民眾注意。林志玲11月在台南舉辦婚宴時，市府準備了包含柴、米、油、鹽、醬、醋、茶的「嫁妝一牛車」相贈；其中的油就是善化與西港出產的胡麻油。

他指出，林志玲在台南辦婚宴帶來龐大周邊效益，市府送的嫁妝也有很高曝光率。如果能邀請林志玲以「台南女兒」的身分，來為台南的胡麻品牌做公益性代言，相信效果也會很好。

出席座談會的農糧署副署長蘇茂祥表示，將會評估配合台南市邀請林志玲代言。

郭國文表示，台南的胡麻應該要朝自創品牌的方向努力，建議市府還可把胡麻油當成送給新生兒的禮物來行銷。（編輯：張芷瑄）1081202