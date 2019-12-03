南竿鄉夏月節電有成 台電頒連江縣冠軍獎狀

台電日前舉辦2019年節電成果發表會，公布今年夏月全國22縣市節電冠軍地圖，其中南竿鄉在連江縣4鄉鎮中居冠，台電公司馬祖區營業處長張毓哲（中）3日頒獎給南竿鄉長陳振國（右2），肯定節電成效。（連江縣政府提供）中央社 108年12月3日

（中央社馬祖3日電）台電日前舉辦2019年節電成果發表會，公布今年夏月全國22縣市節電冠軍地圖，其中南竿鄉在連江縣四鄉鎮中居冠，節電率達到13.7%，計601戶節電。台電今天頒獎狀給南竿鄉，肯定節電成效。

台電公司於11月13日舉辦節電成果發表會，現場由台電總經理鍾炳利公布今年夏月（6至9月）全國22縣市節電冠軍地圖，並頒發節電獎狀。

連江縣南竿鄉長陳振國當天因公務行程無法出席頒獎活動，台電公司馬祖區營業處長張毓哲今天將節電獎狀頒給陳振國，肯定節電成效。

陳振國指出，鄉公所按照政府相關法規，去年爭取經費將南竿鄉路燈逐步換裝為LED省電燈具，所屬鄉、村辦公廳舍及老人活動中心等照明設施也全面換裝為LED平板燈具，並逐年將逾使用年限老舊冷氣汰換為變頻式冷氣機，持續發揮力行節電行為。

台電公司表示，今年節電主打「我節電我驕傲」，希望節電成為引以為傲的生活態度。（編輯：戴光育）1081203