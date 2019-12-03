更多編輯台推薦新聞：
幼童公費流感疫苗8日開打 醫師籲家長別輕忽
生活

幼童公費流感疫苗8日開打 醫師籲家長別輕忽

台灣圖書館之母王秋華 首位獲國藝獎女建築師
文化

台灣圖書館之母王秋華 首位獲國藝獎女建築師

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低
生活

專題／AED廣布全台可救人 為什麼使用率這麼低

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南竿鄉夏月節電有成 台電頒連江縣冠軍獎狀

最新更新：2019/12/03 21:01
台電日前舉辦2019年節電成果發表會，公布今年夏月全國22縣市節電冠軍地圖，其中南竿鄉在連江縣4鄉鎮中居冠，台電公司馬祖區營業處長張毓哲（中）3日頒獎給南竿鄉長陳振國（右2），肯定節電成效。（連江縣政府提供）中央社　108年12月3日
台電日前舉辦2019年節電成果發表會，公布今年夏月全國22縣市節電冠軍地圖，其中南竿鄉在連江縣4鄉鎮中居冠，台電公司馬祖區營業處長張毓哲（中）3日頒獎給南竿鄉長陳振國（右2），肯定節電成效。（連江縣政府提供）中央社　108年12月3日

（中央社馬祖3日電）台電日前舉辦2019年節電成果發表會，公布今年夏月全國22縣市節電冠軍地圖，其中南竿鄉在連江縣四鄉鎮中居冠，節電率達到13.7%，計601戶節電。台電今天頒獎狀給南竿鄉，肯定節電成效。

台電公司於11月13日舉辦節電成果發表會，現場由台電總經理鍾炳利公布今年夏月（6至9月）全國22縣市節電冠軍地圖，並頒發節電獎狀。

連江縣南竿鄉長陳振國當天因公務行程無法出席頒獎活動，台電公司馬祖區營業處長張毓哲今天將節電獎狀頒給陳振國，肯定節電成效。

陳振國指出，鄉公所按照政府相關法規，去年爭取經費將南竿鄉路燈逐步換裝為LED省電燈具，所屬鄉、村辦公廳舍及老人活動中心等照明設施也全面換裝為LED平板燈具，並逐年將逾使用年限老舊冷氣汰換為變頻式冷氣機，持續發揮力行節電行為。

台電公司表示，今年節電主打「我節電我驕傲」，希望節電成為引以為傲的生活態度。（編輯：戴光育）1081203

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報