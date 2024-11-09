屏東推廣無人機 仿C-119運輸機隊演出重溫回憶

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（中央社記者黃郁菁屏東縣9日電）屏東縣政府今起連2天舉辦遙控無人機推廣活動，在屏東縣遙控無人機飛行場進行炫技表演等活動；其中代表屏東人回憶的仿C-119運輸機無人機隊也難得同台演出、場面熱鬧。

屏東縣政府交通旅遊處為讓民眾了解遙控無人機有趣之處及推廣無人機教育，結合屏東縣無人機協會位於竹田鄉的屏東縣遙控無人機飛行場，舉辦「民國113年無人機競賽活動暨飛行體驗成果展」，除各式機型飛行表演外，也讓民眾實際體驗操控無人機。

交旅處副處長倪國鈞接受媒體聯訪表示，屏東縣遙控無人機飛行場是經過民航局認證的優質場地，從2020年至今已經過1、2期優化，劃設跑道，並建置廁所與停車場；現正規劃第3期優化，未來多旋翼與定翼機各有1個考場。希望全台飛友都可以來此舉辦熱鬧又有意義的活動，遊戲、表演、競賽都具教育意義，也能讓大家認識整個屏東發展。

屏東縣無人機協會理事長陳振國表示，屏東縣遙控無人機飛行場兼具考照與育樂功能，是南部獨一無二的大型場地。平常每週皆有體驗活動，也提供直昇機、多旋翼機，與固定翼機種考照，開場至今已有600多名人員考過。今天北、中、南、東部各地皆有飛友前來，預計有200多人參與盛會。

陳振國說，今天最特別的表演是7台仿C-119運輸機隊聯合飛行，此機種在台灣服役數十載，空軍暱稱為「老母雞」，許多退役空軍對它都相當懷念，同時飛行演出機會難得。

在空軍服役過25年的屏東縣無人機協會監事勞雅儒說，曾在空軍10大隊102中隊當過機工長，保管過1台C-119運輸機約7年時間，做保養工作與隨機飛行，因此對這個型號特別有感情；製作模型時也注重細節，在機尾保有10大隊的駱駝標誌。由於屏東是C-119運輸機大本營，它不僅是自己的回憶，也是許多老屏東人的童年。

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飛行表演以外，交旅處表示，最刺激特別的還有「屏東縣第一屆無人機足球賽」，有4所學校報名參加，結合足球競賽規則，參賽隊伍在規定時間和空間內，需操作無人機進攻穿越對方球門取分。活動主要是讓學生了解無人機操作原理及學習相關技術，進而提升科技素養和團隊合作能力，是一項全新科技運動，充滿創意又具挑戰性。

交旅處說，為讓民眾了解無人機操作基本概念，也安排2梯次飛行體驗，讓參加者直接操作無人機，並在操作過程中認識飛行安全守則，歡迎想實現飛行夢民眾參與。（編輯：謝雅竹）1131109