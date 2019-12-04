解決洗衣庇護工場困境 賴清德建議仿效外送平台

民進黨副總統候選人賴清德3日到桃園市龜山區的「亮羽洗衣庇護工場」參訪，並了解庇護工場所面臨的困境，他也建議，可仿效外送平台服務，增加客群。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到桃園市龜山區的「亮羽洗衣庇護工場」參訪，並了解庇護工場所面臨的困境，賴清德也建議庇護工廠，仿效外送平台服務，吸引更多客群。

亮羽洗衣庇護工場負責人劉月廷表示，目前工場雇用34名身心障礙員工，洗衣客戶包括警察、消防、海巡、學校甚至是國安局等單位，洗衣場採取分工模式，從洗衣、晾衣、燙衣、摺衣、裝袋等，賴清德也與員工開心擊掌握手，看到員工專業的在襯衫上燙出3條「精神線」，賴清德忍不住讚嘆，這次參訪讓他開了眼界。

劉月廷也在隨後的座談中向賴清德及民進黨提名桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區13里）立法委員參選人鄭運鵬請托，盼落實庇護工場優先採購法、庇護工場經營困難與建議、企業型庇護工場影響非營利組織庇護工場生存空間，以及身心障礙長照等4項建議。

賴清德也強調，會從地方到中央一起來落實解決，他也提出可建置像「洗衣版」的foodpanda、UberEats，協助庇護工場建置類似機制，把衣服收取送洗再送回，讓服務的對象就推廣到一般民眾，不限於公家單位，不但民眾可以做愛心，也可以享受庇護工場員工十足專業的服務。（編輯：陳政一）1081203