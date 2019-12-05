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水庫設浮動式太陽光電 南市經發局：不影響水質

最新更新：2019/12/05 11:49

（中央社記者張榮祥台南5日電）環保團體質疑水庫設置浮動式太陽光電是否影響水質；台南市政府經濟發展局長郭阿梅今天表示，浮動式太陽光電不會影響水庫水質，目前全台已有13座水庫規劃設置浮動式太陽光電。

郭阿梅今天指出，浮動式太陽光電附載的浮筒，具有耐酸、耐鹼、抗紫外線、抗氧化與抗溶出性質，以高雄阿公店水庫為例，水利署南區水資源局持續監控水庫的運轉發電，歷經豪大雨、空庫防淤及操作，水質無異狀，顯示浮動式太陽光電設置不影響水庫水質。

她表示，目前全台已有13座水庫規劃設置浮動式太陽光電，其中新竹寶二水庫、金門金湖水庫、雲林湖山水庫、嘉義內埔子水庫、高雄鹽水埤水庫、阿公店水庫等6座水庫已完成併聯發電，以高雄阿公店水庫設置容量達9.99MW居冠。

另外，水利署也正推動台南烏山頭水庫設置太陽光電，由嘉南農田水利會負責招標，預定規劃13MW設置容量，年發電量將達1700萬度，年減碳量8906公噸，核定後將成為台灣最大型水庫浮動式太陽光電。

經發局人員說，因應綠能趨勢，各國浮動式太陽光電裝置快速成長，英國供應大曼徹斯特地區民生用水的戈德利蓄水池，已在5.83公頃水域設置2.99MW太陽能發電系統；日本千葉縣山倉水庫設置全日本最大的浮動式太陽光電，設置面積18公頃，容量13.74MW，預定1年產生1億6170萬度。（編輯：謝雅竹）1081205

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