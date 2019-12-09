雲林縣府取消台西綠能專區 民進黨抨擊蠻橫無能

（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）民進黨今天召開記者會，抨擊雲林縣府取消台西綠能專區，放棄前瞻19億元的補助，讓台西發展倒退20年。縣府則指出，此計畫窒礙難行，已改設產業園區。

民進黨雲林縣黨部今天召開「再怎蠻橫、無能，也不能把19億救命錢往外推」記者會。民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜抨擊雲林縣政府，取消台西綠能專區，讓台西發展倒退20年。

廖丁賜表示，日前總統蔡英文在虎尾造勢場合說，現在雲林的執政者，「他們注重的是派系的利益，像台西綠能專區，過去中央透過前瞻基礎建設計畫補助地方19億，現在卻動彈不得」。張麗善就任雲林縣長後，把19億新台幣往外推，完全不顧地方發展需求。

民進黨雲林縣議員黃淑鈴表示，水產試驗所在台西做「光電設施養殖」試驗，文蛤的育成率可以達七成，光電設備有助於文蛤養殖，讓養殖業者多一筆收入，台西業者參加意願高，取消綠能專區，是縣府漠視民意。

針對民進黨召開記者會，雲林縣建設處長李俊興強調，「台西綠能專區」經過綠能設置意願調查，952位私地主當中，僅1/3地主同意開發。更何況「台西綠能專區」開發完成後，只能做綠能發電使用，若維持文蛤養殖或從事漁電共生，即違反計畫管制規定，必須受罰。

李俊興說，縣府在6月函請經濟部工業局終止執行台西綠能能專區計畫，經濟部工業局7月同意廢止「台西綠能專區」。縣府已改設「台西產業園區」，與工業局成立專案小組，討論招商類別，目前籌備招商文件，即將上網公告招標。（編輯：陳俊碩）1081209