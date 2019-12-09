又發聘書給對手陣營 洪孟楷：尊重個人意願

（中央社記者王鴻國新北9日電）中國國民黨立法委員參選人洪孟楷又發聘書給對手陣營，收到後援會聘書、目前任職於民主進步黨中央黨部的張顏顯今天說，沒任何洪孟楷陣營的人問過他；洪孟楷說，尊重個人意願。

洪孟楷發後援會或顧問團聘書給對手陣營不是第一起，民主進步黨新北市第1選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區、林口區與泰山區）立委參選人呂孫綾泰山區服務處彭姓主任就曾收到聘書；彭姓主任說，非常不尊重，害他難做人。

張顏顯在社群網站臉書（Facebook）貼出洪孟楷聘書表示，他是呂孫綾前助理，現在是民進黨工，如果要拔樁，好歹跟他談一下。

他說：「洪孟楷沒有一個助理能把名單確認好，這種用人識人的能力，誰放心讓你當國會議員。」

張顏顯告訴中央社記者，如果依洪孟楷之前稱是廣邀換過名片的地方仕紳任後援會幹部，他的名片絕不可能列上住家住址，但聘書是寄到家中。

洪孟楷接受中央社記者訪問表示，張顏顯曾任三芝地區單項體育（羽毛球）協會理事長，對地方貢獻卓越，也曾任議員候選人顧問，誠摯邀請任後援會顧問，造成誤會實非本意。

他說，隨聘書附上說明函，清楚明白寫著敦聘緣由，如果不願意也絕不勉強，完全尊重受聘者個人意願。（編輯：李明宗）1081209