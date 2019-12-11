柯文哲：基隆若要最大發展 併入北市最有效

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）台北市長柯文哲今天在基隆演講表示，基隆若要最大發展就是併入台北市，國土規劃可以發揮最大效果。他也提到，國土規劃要重做，像雙北包在一起卻都是直轄市，「就是荒謬」。

台灣民眾黨主席柯文哲與民眾黨不分區提名人、前台北市政府副發言人黃瀞瑩晚上前往基隆市參加「青年國際化暨城市發展論壇」，柯文哲演講時表示，基隆要最大發展就是併入台北市，就國土規劃來講，可以發揮最大效果。

柯文哲指出，台北市和新北市都是院轄市（直轄市），從國土規劃上，只有一個評語「荒謬」。他質疑，怎麼會新北市包住台北市，但兩縣市都是院轄市（直轄市），「就是很荒謬」，他也坦言，國土規劃要重做。

對於是否參選2024年總統選舉，柯文哲稍早出席論壇前表示，2020年都還沒選。至於鴻海創辦人郭台銘若要參選2024年總統，柯文哲是否會退出，他則回應，「要不要等2023年再來問」。

柯文哲在今天播出的「新聞噹噹噹」節目中指出，若身體夠好、沒意外的話，會角逐2024年總統，並提到卸任台北市長後才能專心選，會朝準備方向前進，其他交給天決定。（編輯：洪學廣）1081211