隨父母住南迴工地4年 他愛上台東續留念完國中

隨父母親在山區工地住4年的郭銘豐（左），就讀草埔國小，班上6個學生，只有他是漢人，但相處很愉快。郭銘豐現在台東市區念國一，決定在台東完成國中學業。（郭敬伶提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年12月12日

（中央社記者盧太城台東縣12日電）南迴公路拓寬工程即將完工，互助營造公司資深協理郭鑑智和工地主任鄭敬伶夫妻檔一家人在山區工地住了4年，他們的孩子郭銘豐成了射箭高手，還愛上台東要留下完成國中學業。

位於屏東獅子鄉草埔部落的南迴公路拓寬工程工地，牆上記事板12月1日寫著距離開工日期已有2335日，工程期限是2355日，也就是工程預定還有20日完工。郭鑑智和鄭敬伶夫妻在記事板拍照留念，因郭鑑智在南迴草埔隧道工地住了6年，鄭敬伶與孩子也住了4年。

郭鑑智和鄭敬伶是工程界少見的夫妻檔，夫妻倆任職承造南迴公路草埔隧道（暫命名）工程的互助營造公司，妻子是工地主任，丈夫則是資深協理，負責督導。

鄭敬伶說，明年3月就要離開草埔隧道工地，從102年先生一開始就進駐工地，她則來來去去，等到104年中橫谷關工程結束後，才帶著當時就讀小學三年級的兒子一起到草埔隧道工地住下來。

她說，草埔村落位於南迴公路山區部落，剛到時距離最遠的超商在10幾公里外，肚子餓了就到廚房自己煮東西吃，村落內也沒什麼可消費的，因此幾乎沒有花錢。

草埔村是排灣族部落，鄭敬伶說，兒子之前就讀草埔國小，班上6個學生，只有兒子1個漢人，不過與同學相處很愉快，他們夫妻也跟著兒子到學校學排灣族語。

鄭敬伶說，草埔國小教學很活潑，「比較像是體育學校」，以前兒子在都市從未看過弓箭，在這裡竟然成為「神箭手」，多次參加屏東縣射箭比賽拿到20幾面獎牌和獎狀，同時也喜歡上唱歌。

郭鑑智說，不僅孩子融入了原住民部落，他們夫妻也在這裡交了許多原住民朋友，過去不了解原住民，這裡住了6年後，大家都很熟，也更深入了解原住民的文化、藝術、個性，最喜歡他們樂觀和天真。

夫妻倆表示，明年的3月就要離開到下一個工地，「做工就是這樣，來來去去」，但目前在台東市區就讀國一的兒子「回不去了」，兒子很喜歡台東，要住校留在台東將國中唸完。

行政院長蘇貞昌11月下旬視察草埔隧道工程時，意外得知有一家人為了打通這條隧道在工地前後住了6年，感動地說「這才是真英雄。」他也在日前的院會中表示，一條路打通是多少人的辛苦，尤其是第一線的人，工地主任全家為了南迴打通住在工地，「他的家、孩子、父母，就為了一條路，但是當這條路打通的時候，他可能連名字都沒有。」

蘇貞昌感謝第一線工程人員，他說，因為有這些人員奉獻歲月、一鑿一錘的打通，才讓大家返鄉出遊都能有安全便捷的路。（編輯：謝雅竹）1081212