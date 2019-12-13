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新北汙水下水道接管率8成9 達100萬戶

最新更新：2019/12/13 15:31
新北市長侯友宜（右5）13日主持新北市污水下水道接管100萬戶達標儀式，強調這是新北市努力22年的成果，謝謝中央的支持，也謝謝市議員、里長與住戶溝通，讓施工順利。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月13日
新北市長侯友宜（右5）13日主持新北市污水下水道接管100萬戶達標儀式，強調這是新北市努力22年的成果，謝謝中央的支持，也謝謝市議員、里長與住戶溝通，讓施工順利。（市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月13日

（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市長侯友宜今天表示，截至今年底，新北市的汙水下水道接管達到100萬戶，今年接管戶有8萬多戶，占六都的一半。接管率8成9不但全國第一，也是新北市努力22年的成果。

市府水利局今天表示，汙水下水道接管戶數今年突破100萬戶，以往工程最大障礙是違建，住宅防火巷常被加蓋鐵皮或廚房外推等違建，不僅髒亂，還衍生衛生問題。

水利局今天在新店區二十張路，舉辦「汙水用戶百萬接管達標儀式」，市長侯友宜等人並在完工後巷彩繪。

侯友宜表示，接管汙水下水道可改善環境衛生，讓病媒蚊、老鼠、蟑螂一掃而光，也因彩繪400多條後巷，讓社區後巷變得更漂亮，讓環境衛生變好，讓民眾居住在舒適的環境，並維護公共安全。

侯友宜說，汙水下水道接管100萬戶，達成率89.7%，但接著的接管工程愈來愈困難，會全力以赴。除謝謝中央的支持，也謝謝市議員、里長與住戶溝通，讓施工順利。

他表示，市府水利局的人員是辛苦的「忍者龜」，為改善環境衛生而努力。他說，如果後巷能暢通沒有違建，遇到緊急事件也可從後巷逃生。汙水下水道接管後，絕對不能允許搭建違章建築挑戰公權力。（編輯：李錫璋）1081213

新北市政府水利局13日在新店區二十張路，舉辦污水接管百萬戶達標儀式，新北市長侯友宜（右3）等人並在完工後巷彩繪。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月13日
新北市政府水利局13日在新店區二十張路，舉辦污水接管百萬戶達標儀式，新北市長侯友宜（右3）等人並在完工後巷彩繪。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年12月13日
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