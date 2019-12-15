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嘉市博愛陸橋改建 98戶民宅可免於拆遷

最新更新：2019/12/15 11:26
嘉義市博愛陸橋配合鐵路高架化工程需改建，將自23日起施工，這項改建可避免拆除文化路以北98戶民宅，住戶免於拆遷之苦。圖為博愛陸橋空拍照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年12月15日
嘉義市博愛陸橋配合鐵路高架化工程需改建，將自23日起施工，這項改建可避免拆除文化路以北98戶民宅，住戶免於拆遷之苦。圖為博愛陸橋空拍照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真　108年12月15日

（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義市博愛陸橋配合鐵路高架化工程需改建，將自23日起至明年11月21日施工，採半半施工原則，不會封閉陸橋，這項改建可避免拆除文化路以北98戶民宅，住戶免於拆遷之苦。

嘉義市政府今天表示，避免鐵路高架化施工原有路線鐵路以西、文化路以北、森林之歌到製材所對面98戶的土地房屋被徵收拆除，工程將繞過這一個區塊施工，因此博愛陸橋P5墩柱（第5號柱子）將配合東移及局部改建。

嘉義市政府交通處指出，博愛陸橋前一次是為橋梁安全而進行大規模整修，這次只有處理P5橋墩及其上部前後55公尺的小規模橋面改建，不是像以前的相同規模大小的改建。

交通處表示，鐵路高架化工程「博愛陸橋改建」將於23日起至明年11月21日連續11個月時間施工，施工期間將採半半施工原則，以單線通車維持車輛通行，不會封閉陸橋。

交通處籲請用路人於施工期間盡可能改道行駛世賢地下道、文化地下道及北興陸橋等替代路線，大型車輛例如重車、連結車等將禁止通行博愛陸橋施工橋面區域，如此才能減輕交通的衝擊影響。（編輯：黃世雅）1081215

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