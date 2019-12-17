高市議長發函參加挺韓遊行 綠營質疑不中立

（中央社記者王淑芬高雄17日電）時代力量高雄市議員黃捷指議長許崑源竟用議長室名義發函邀議員參與1221挺韓遊行，是動用議會資源，她批評議事不中立，不過國民黨議員表示是針對黨團議員，籲勿小題大作。

「Wecare高雄」等公民社團發起罷韓「1221Wecare台灣大遊行」，國民黨總統候選人韓國瑜陣營也規劃同一天舉辦「撥亂反正1221高雄挺韓大遊行」，雙方都號召支持者走上街頭。

黃捷在臉書貼文指出，繼12月12日議會閉幕，副議長陸淑美於致詞時公開為韓國瑜助選還祝他高票當選，已經違反中立，最近議長室竟發出要求議員參加1221挺韓大遊行通知，大剌剌地蓋上議長室的章。

黃捷告訴中央社記者，她並沒有接到通知書，不過有接獲陳情指議長室發函邀議員參加遊行。她說，如果許崑源用個人身分邀參加遊行她無從置喙，質疑公然使用議會資源發通知就是議事不中立，議會秩序再次蕩然無存。

民進黨市議員黃文益表示，希望許崑源邀參加挺韓遊行對象只限於國民黨團，如果有給民間社團等就有違反行政中立。

國民黨市議員陳若翠接受聯訪表示，許崑源發函是以「高雄市議會許崑源議長辦公室」名義發文，且邀請對象是國民黨團議員，盼黃捷不要小題大作。（編輯：謝雅竹）1081217