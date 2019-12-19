更多編輯台推薦新聞：
專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber
國際

美8歲男孩年撈7.8億 成2019最賺YouTuber

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

阿里山日出音樂會 邀鄒族美聲安歆澐獻唱

最新更新：2019/12/19 17:13

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）2020阿里山日出印象音樂會於明年元旦清晨登場，當天有國際知名台北愛樂管弦樂團50名音樂家、阿里山鄒族美聲安歆澐合作演出，邀請民眾上山觀賞日出、聆聽樂音。

　　嘉義縣政府今天表示，阿里山日出印象音樂會即將邁入第18年，將於明年元旦清晨在阿里山森林遊樂區對高岳平台舉行，這也是民眾迎接新年第一道曙光的首選地點，。

　　嘉義縣政府指出，阿里山日出印象音樂會今年以「愛你愛你交響情人夢」為主題，特邀國際知名台北愛樂管弦樂團50名音樂家、鄒族美聲安歆澐以及高亢嗓音卓義峯合作演出音樂盛會。

　　嘉義縣文化觀光局表示，今年特別企劃阿里山日出印象浪漫徵件票選活動，即日起到明年1月5日，民眾至活動網站分享自己的愛情故事，就有機會獲得阿里山賓館住宿券及鄒族皮雕紀念品吊飾等好禮。

　　嘉義縣文化觀光局指出，屆時阿里山天氣寒冷，活動現場將提供薑茶、暖暖包、毛帽、防閃墨鏡等物品。活動詳情可至臉書（Facebook）粉絲專頁「慢遊嘉義」（https://www.facebook.com/meishanfestival/）查詢。（編輯：陳俊碩）1081219

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報