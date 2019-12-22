水漾森林淨山 林管處設環保廁所

林務局嘉義林區管理處在水漾森林搭建3處簡易環保廁所，山友使用完可覆蓋腐植質或樹葉，加速腐化、保持廁所的乾淨，請山友珍惜使用，不要再隨地便溺。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 108年12月22日

（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）林務局嘉義林區管理處為維護山林美麗景觀及宣導無痕山林觀念，21日清晨集結50多位森林志工，從杉林溪走至水漾森林淨山，並搭建3處簡易環保廁所，落實「無痕山林」理念。

嘉義林管處今天發布新聞表示，位於阿里山區的「水漾森林」因景色優美，近年來成為熱門的登山路線，但因為地處偏遠而且是未經整建的自然山徑，所以也衍生廢棄物污染及垃圾問題。

嘉義林管處與南投林區管理處、杉林溪遊樂事業股份有限公司、嘉義縣山岳協會、南投縣綠野協會、布農登山隊、雲豹登山隊及森林志工等單位及人員共50多人，21日清晨，從杉林溪走至水漾森林山區，舉辦淨山及無痕山林宣導活動，希望還山林原有清淨樣貌。

嘉義林管處表示，參與淨山的夥伴們，無懼山徑崎嶇陡峭，沿途撿拾過去登山活動所遺留的寶特瓶、糖果紙、果皮等，進行垃圾分類，再打包帶離森林。

嘉義林管處說，此次特別委託布農卡里布灣登山隊，背負300公斤以上的木料至「水漾森林」，在不影響景觀及水源的原則下，分別搭建了男生一處、女生兩處的簡易環保廁所，山友使用完可覆蓋腐植質或樹葉，加速腐化、保持廁所的乾淨。林管處請山友珍惜使用，不要再隨地便溺。

嘉義林管處呼籲，美麗的山林需要大家一起來維護，遊客在享受美景的同時，除了不隨意丟棄果皮、垃圾外，如果露營野炊，要將廚餘打包帶下山，也能將看見的垃圾隨手撿拾帶下山，一起珍惜美麗而珍貴的山林環境。（編輯：方沛清）1081222