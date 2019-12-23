侯友宜團隊滿週年 更換工務環保文化3局長

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府今天公布，捷運局副局長詹榮鋒升任工務局長，前教育局長龔雅雯升任文化局長，新任環保局長由現任副局長程大維升任。這是市長侯友宜上任滿1週年，首次調動小內閣。

市政府表示，上述調動於12月25日生效。現任工務局長朱惕之和環保局長劉和然，將接任市府副秘書長，現任副秘書長林芥佑和文化局長蔡佳芬調任顧問。

侯友宜表示，市政團隊已屆滿1週年，正值建設高峰期，推動重大工程及基礎建設，包含捷運「三環六線」、都市更新、淡北道路重大建設，需要專業人才帶領。朱惕之升任副秘書長，就是要借重他的專長，協調督導相關業務。

市府說，詹榮鋒是國立台灣工業技術學院營建工程技術學系碩士，過去曾任職台北市府捷運局、新北工務局主任秘書及新建工程處長，對工務局業務嫻熟，因此，拔擢為工務局長，繼續為新北市的建設打拚。

市府說，新任的文化局長龔雅雯，是台灣師範大學工業教育系博士，曾任職教育部、新北教育局副局長、局長、參事。

新任環境保護局長程大維，國立成功大學環境工程系碩士，長期任職在新北市府環保局基層，一路擔任低碳社區發展中心主任、衛生管理科科長、環境庶務科技正、主任秘書、副局長。

侯友宜表示，這次調整著重建構功能性的團隊，要讓市民更有期待。調升兩名副局長，一名參事，代表他肯定事務官。未來三名副秘書長將協調各局處首長，負起行動治理、第一線督陣的角色。（編輯：張銘坤）1081223