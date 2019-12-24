總統府元旦升旗典禮及預演 有三階段交管

（中央社記者黃麗芸台北24日電）為配合元旦總統府升旗典禮等活動需要，台北市警察局交通警察大隊表示，總統府周邊道路包括重慶南路和凱達格蘭大道等，將於12月26日起至明年元旦進行三階段交管，請民眾留意。

交通警察大隊發布新聞稿表示，為配合民國109年1月1日元旦總統府升旗典禮等活動需要，將於會場周邊區域及道路實施交通管制，且將分三階段進行，提醒用路人注意。

首先，「設備搭建」階段，管車不管人；管制時間為108年12月26日凌晨0時至12月31日晚間9時；管制範圍包括重慶南路以東（不含道路）至懷寧街以西（不含道路）的凱達格蘭大道雙向外側二線車道。

其次，「預演」階段，管車不管人；管制時間為108年12月29日上午10時至下午4時；管制範圍為重慶南路以東（不含道路）至公園路以西（不含道路）的凱達格蘭大道，寶慶路以南（不含道路）至貴陽街一段以北（不含道路）的懷寧街。

最後，「升旗典禮」階段，108年12月31日晚間9時至109年1月1日凌晨4時30分，人、車管制，憑證入場；將管制博愛路以東（不含道路）、寶慶路以南（含道路）、公園路以西（不含道路）、貴陽街以北（含道路）範圍內的相關路段（重慶南路南往北車流提前於愛國西路口管制，北往南車流提前於衡陽路口管制）。

另，109年1月1日凌晨4時至上午8時進行車輛管制；範圍為博愛路以東（不含道路），衡陽路、襄陽路及常德街以南（不含道路），中山南路以西（不含道路）；愛國西路以北（不含道路）範圍內相關路段。

以及，1月1日上午8時至下午1時，車輛管制；範圍包括重慶南路以東（含道路）至公園路以西（不含道路）的凱達格蘭大道，寶慶路以南（不含道路）至貴陽街一段以北（不含道路）的重慶南路及懷寧街（視散場狀況彈性開放道路）。

交通警察大隊指出，配合上述交管措施，台北市公運處將協調公車業者改道行駛；為因應上述活動需求，台北市停管處也將公告貴陽街（公園路至博愛路段）、寶慶路（懷寧街至博愛路段）及懷寧街（寶慶路至貴陽街段）汽、機車停車格位暫停使用，並禁止車輛停放。

此外，台北捷運公司自108年12月31日晚間10時起至109年1月1日上午8時止，關閉捷運台大醫院站1號及4號西側出入口鐵門，往公園路方向及其他出入口正常開放通行。（編輯：張銘坤）1081224