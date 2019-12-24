溪湖庄役場整修開工 縣府盼挹注彰化觀光

被列為歷史建築的彰化溪湖庄役場因年久失修，彰縣府向中央爭取到經費進行整修，24日舉辦開工典禮，縣長王惠美（中）等人期待完工後，有利推廣觀光。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 108年12月24日

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）歷史建築的彰化溪湖庄役場因年久失修，彰縣府向中央爭取到經費進行整修，今天舉辦開工典禮，彰化縣長王惠美致詞時指出，庄役場完工後，再加上溪湖糖廠等景點，有利推廣觀光。

彰化縣政府今天與溪湖鎮公所舉辦溪湖庄役場修復開工典禮，出席貴賓除王惠美，還有溪湖鎮長黃瑞珠、文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創等人。典禮中，王惠美等人一起上香，祈求修復工程順利進行。

王惠美致詞時表示，溪湖庄役場以往就是地方重要的行政中心，彰縣府在民國91年將溪湖庄役場列為歷史建築，後來向中央爭取到新台幣2295萬元的整修經費，加上縣府配合款765萬元、溪湖鎮公所編列自籌款765萬元，共計3825萬元開始整修修復工作。

王惠美指出，未來修復工程完工後，溪湖庄役場對地方文史工作者來說會是很好的場域，也可以串聯周邊的觀光景點例如溪湖糖廠等，可打造地方輕旅行景點，推廣觀光。

根據文化部國家文化資產網的資料，溪湖庄役場建於1943年，是當時溪湖的最高行政機關；光復後，原溪湖庄役改制為溪湖鎮，庄役場則改為鎮公所。

不過，後來溪湖鎮公所另蓋新大樓，溪湖庄役場則改作為溪湖藝文館。庄役場為日治時期街庄級的行政官署，建築結構完整，造形典雅樸實，具折衷主義建築風格，具有歷史文化藝術價值及時代意義。（編輯：戴光育）1081224